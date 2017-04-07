Охрид 

Отслужена света литургија за празникот Свето Благовештение – Благоец

Lore I. Bujaroska

На празникот Свето Благовештение – Благоец, денес во катедралниот храм „Св. Софија“ во Охрид, беше отслужена света архиерејска Златоустова Литургија, на која чиноначалствуваше Неговото Високопреосвештенство Митрополитот Дебарско-кичевски и Администратор Австралиско-сиднејски г. Тимотеј, во сослужение на архимандритот Нектариј, протоереј-ставрофор Димче Ѓорѓиески, протоерејот Никола Христоски, свештениците Горан Ставрески, Владо Недески и Љупчо Бакрачески, протоѓаконот Николче Ѓурѓиноски и ѓаконот Сашо Целески.

По завршувањето на Литургијата, Митрополитот Тимотеј се обрати пред многубројните верници со пригодна беседа.

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