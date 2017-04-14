Отслужени Царски часови и Вечерна богослужба во црквата Каменско

Денес, на Велики Петок утрово, во храмот „Успение на Пресвета Богородица – Каменско“ во Охрид, беа отслужени Царските часови и Вечерна богослужба, на која чиноначалствуваше Неговото Високопреосвештенство Митрополитот Дебарско-кичевски и Администратор Австралиско-сиднејски г. Тимотеј, во сослужение на свештениците Димче Азески, Горан Ставрески и Ѓорѓи Блажевски, протоѓаконот Николче Ѓурѓиноски и ѓаконот Сашо Целески.

За време на Вечерната богослужба, беше изнесена светата плаштаница, на која верните се поклонуваат на положениот во гроб Христос.

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