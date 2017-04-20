Отслужена света литургија во манастирот „Св. Јован Богослов“ Канео

По повод празникот Светли Четврток, во манастирот „Св. Јован Богослов“ Канео во Охрид, денес беше отслужена света архиерејска Литургија, на која чиноначалствуваше Неговото Високопреосвештенство Митрополитот Дебарско-кичевски и Администратор Австралиско-сиднејски г. Тимотеј, во сослужение на протоерејот Никола Христоски, свештениците Димче Азески, Владо Недески и Љупчо Бакрачески и ѓаконот Сашо Целески.

По завршувањето на Литургијата, беше извршен чинот на Водосвет во Светла седмица и беше прекршен празничниот колач, а Митрополитот Тимотеј се обрати кон верниците со пригодна беседа.

This slideshow requires JavaScript.