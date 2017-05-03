Одиграно 31 коло од Првата МФЛ
Денес се одиграа натпреварите од 31 коло од Првата македонска фудбалска лига. Постигнати беа следните резултати:
Брегалница 3:3 Вардар
Македонија ЃП 0:1 Силекс
Победа 1:0 Шкендија
Работнички 1:1 Пелистер
Ренова 2:1 Шкупи
|1.
|Вардар
|31
|22
|6
|3
|62:20
|72
|2.
|Шкендија
|31
|17
|8
|6
|56:30
|59
|3.
|Работнички
|31
|13
|10
|8
|41:28
|49
|4.
|Пелистер
|31
|12
|9
|10
|34:26
|45
|5.
|Ренова
|31
|11
|12
|8
|34:28
|45
|6.
|Силекс
|31
|10
|12
|9
|37:37
|42
|7.
|Шкупи
|31
|7
|12
|12
|22:34
|33
|8.
|Победа
|31
|6
|11
|14
|23:43
|29
|9.
|Брегалница
|31
|3
|12
|16
|29:54
|21
|10.
|Македонија ЃП
|31
|3
|10
|18
|25:63
|19
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