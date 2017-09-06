Македонија 

Светиот свештеномаченик Евтихиј и Свети Георгиј Лимниот (Езерски)

Lore I. Bujaroska , , , , ,

Светиот свештеномаченик Евтихиј

Еден од помалите апостоли, родум од Севастопол. Ученик и подражател на Светите апостоли Јован Богослов и Павле. Иако не е вбројан во Седумдесеттемина апостоли, сепак се нарекува апостол затоа што им беше ученик на големите апостоли и затоа што во евангелската служба покажа вистинска апостолска ревност. Посветен за епископ-мисионер, Евтихиј многу патуваше, имајќи за сопатник ангел. Во затворот примаше небесен леб од ангелот. Кога му го стружеа телото со железо, од него течеше крв со необично благоухано миро. Го фрлаа во оган и на ѕверови, но најпосле го убија со меч во Севастопол.

Свети Георгиј Лимниот (Езерски)

Исповедник. Голем подвижник Олимписки. Пострада на старост од деведесет и пет години, во времето на иконоборството, во 716 година.

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