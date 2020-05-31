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Македонија 

Филипче: Ги подобривме условите во 28 јавно-здравствени установи

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Ги подобривме условите во 28 јавно-здравствени установи. Здравствената заштита ја подигнавме на повисоко ниво, а здравствените работници и соработници имаат значително подобрени услови за работа. Во наредниот период продолжуваме да го зајакнуваме јавното здравство. Продолжуваме со инвестирање во здравствените установи, вложување во нова медицинска опрема и вложување во човечкиот капитал, напиша на својот ФБ профил министерот за здравство, д-р Венко Филипче.

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