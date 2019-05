Претседателката на Советот на општина Охрид оствари средба со заменик амбасадорот на Шведска

Претседателката на Советот на Општина Охрид Живка Ангелоска, вчера оствари средба со Јохан Хенриксон, Заменик Амбасадор на Кралството Шведска во Република Северна Македонија.

Средбата беше остварена во рамки на работилницата од Интернационалната тренинг програма “Enabling Local Democracy and Inclusive Urban Development through the SymbioCity Approach 2018-2019 која се одржува во Охрид, во организација на ICLD (Интернационалниот центар за Локална демократија) и SKL International (дел од шведската асоцијација на локални управи и региони) од Шведска.

Ангелоска им посака пријатен престој во Охрид на сите учесници во програмата и изрази надеж за понатамошна соработка помеѓу Амбасадата на Кралството Шеведска и Општина Охрид.