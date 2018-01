Традиционален концерт за Василица во МОБ

На 12 и 13 јануари (петок и сабота) во 20 часот во салонот на Македонската опера и балет, по повод празникот Василица, ќе се одржи традиционалниот василичарски концерт…

Оваа година концертот носи наслов „Simply the best“, односно, направен е избор од најдобрите поп-рок хитови од’ 80 и ’90-те години. Публиката ќе има можност да ужива во популарните „ With or without you“, „Freedom“, „I drove all night“, „Listen to your heart“, „Simply the best“, „Every breath you take“, „I want to break free“, „Black velvet“ и многу други.

Хитовите ќе ги исполнат популарните ѕвезди од македонската естрада: Александар Тарабунов, Елена Петреска, Ана Мицковска, Александра Јанева, Горан Наумовски, Ѓоко Танески, Арбен Бени Шаќири, Дани Димитровска, Наташа Малинкова, Лена Заткоска, Даниел Дан, гостинот од Хрватска Бојан Јамброшиќ, како и оперските солисти Наде Талевска и Ѓорѓи Цуцковски. Ќе ги придружува хорот и големиот оркестар на Македонската опера и балет, под диригентската палка на Бисера Чадловска.

Почитувајќи ја традицијата на прославување т.н. Стара Нова година, Македонската опера и балет го востанови овој концерт во 1993 година. Низ годините потоа, тој стана препознатлив, популарен и еден од најпосетените настани кај нас.