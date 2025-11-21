21/11/2025
Македонија

Викенд со обилни врнежи, силен ветер и снег на повисоките места

Денес и во деновите од викендот ќе се задржи променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат пообилни (над 40 l/m² за 24 часа), локално во форма на невреме со засилен ветер и појава на грмежи.

Во недела поради продор на постудена воздушна маса на повисоките планини врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег.

Во понеделник и вторник утринските температури значително ќе опаднат. Нови локални врнежи од дожд се очекуваат кон средината на следната седмица

Поврзани записи (архива)

Владата го задолжи Министерството за здравство вo рок од два дена да достави информација по објавената сторија за случувањата поврзани со Клиничката болница „Жан Митрев“

162 нови случаи на ковид-19, починати 4 лица

Се намалуваат цените на горивата