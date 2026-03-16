Во спомен на жртвите од трагедијата во Кочани
Нивните имиња се трајно врежани во македонската колективна меморија:
- Александар Алексов
- Сара Алексова
- Стефанија Алексова
- Ице Андонов
- Ивона Антова
- Мартин Атанасовски
- Владимир Блажев-Панчо
- Тоше Богданов
- Ѓорѓи Василков
- Иван Величков
- Ѓорѓи Величков
- Леонид Велков
- Игор Велков
- Јове Владимиров
- Александар Глигоровски
- Диме Димитријев
- Игорче Ѓорѓиев
- Александар Ѓорѓиев
- Џоко Ѓоргиев
- Андреја Ѓорѓиески
- Александар Ефремов
- Адријан Живков
- Бојана Закова
- Томас Златков
- Димитар Иванов
- Петар Ивановски
- Филип Ивановски
- Виктор Јорданов
- Сара Јорданова
- Александар Карадаковски
- Александар Коларов
- Ана Коцева
- Андреј Лазаров
- Матеј Марковски
- Кети Милковска
- Божидар Минов
- Драгана Минова
- Никола Насевски
- Надица Наунова
- Андреј Панов
- Александар Петров
- Гордан Петрушов
- Сара Пројковска
- Стефанија Соколова
- Моника Спасова
- Филип Стевановски
- Стојанче Стефанов
- Спиро Стоименов
- Моника Стоименова
- Стојанчо Стојанов
- Томче Стојанов
- Андреј Стојанов
- Александар Стојанов
- Марија Стрезоска
- Дамјан Танески
- Лепа Тасева
- Стефан Тасевски
- Тоше Тодоровски
- Иван Трајчев
- Сања Христова
- Павел Христовски
- Јорданчо Џамов
- Марија Шопова
Оние кои ги загубивме ќе живеат со нас, сè додека постојат љубовта и сеќавањето за нив.
Вечни во нашите срца!