Во спомен на жртвите од трагедијата во Кочани

Нивните имиња се трајно врежани во македонската колективна меморија:

Александар Алексов

Сара Алексова

Стефанија Алексова

Ице Андонов

Ивона Антова

Мартин Атанасовски

Владимир Блажев-Панчо

Тоше Богданов

Ѓорѓи Василков

Иван Величков

Ѓорѓи Величков

Леонид Велков

Игор Велков

Јове Владимиров

Александар Глигоровски

Диме Димитријев

Игорче Ѓорѓиев

Александар Ѓорѓиев

Џоко Ѓоргиев

Андреја Ѓорѓиески

Александар Ефремов

Адријан Живков

Бојана Закова

Томас Златков

Димитар Иванов

Петар Ивановски

Филип Ивановски

Виктор Јорданов

Сара Јорданова

Александар Карадаковски

Александар Коларов

Ана Коцева

Андреј Лазаров

Матеј Марковски

Кети Милковска

Божидар Минов

Драгана Минова

Никола Насевски

Надица Наунова

Андреј Панов

Александар Петров

Гордан Петрушов

Сара Пројковска

Стефанија Соколова

Моника Спасова

Филип Стевановски

Стојанче Стефанов

Спиро Стоименов

Моника Стоименова

Стојанчо Стојанов

Томче Стојанов

Андреј Стојанов

Александар Стојанов

Марија Стрезоска

Дамјан Танески

Лепа Тасева

Стефан Тасевски

Тоше Тодоровски

Иван Трајчев

Сања Христова

Павел Христовски

Јорданчо Џамов

Марија Шопова

Оние кои ги загубивме ќе живеат со нас, сè додека постојат љубовта и сеќавањето за нив.

Вечни во нашите срца!