Конкурс за прием на студенти запишани во прва година на додипломски студии во државните и приватните студентски домови во Република Северна Македонија за студиската 2025/2026 година

Министерството за образование и наука известува дека согласно Конкурсот за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните и приватните студентски домови во Република Северна Македонија за студиската 2025/2026 година, рокот за пријавување на студентите од I година почнува од 10.09.2025 година и трае до 17.09.2025 година.

Студентите кои се пријавуваат на конкурсот треба да пополнат електронска пријава и да ја прикачат соодветната документација на интернет порталот http://e-uslugi.mon.gov.mk . Студентите може да конкурираат за прием само за еден студентски дом.