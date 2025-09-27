28/09/2025
Македонија

Конкурс наменет за училишта – ќе се реализираат проекти за хортикултурно уредување на училишни дворови

Министерството за образование и наука информира за можноста државните и општинските основни и средни училишта да аплицираат на конкурс за реализација на проекти за урбано пошумување, раззеленување и хортикултурно уредување на училишни дворови.

Иницијативата е на компанијата dm drogerie markt, а поддржана е од Министерството за образование и наука и МЕД-Македонско Еколошко Друштво.

Повеќе информации за начинот и условите за учество на конкурсот можат да се најдат на следниот линк.  

