Кривична пријава за дрога против две лица од Струга

Надворешната канцеларија за криминалистички работи Струга поднесе кривична пријава против Б.Т.(30) и М.П.Б.(30), двајцата од Струга, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела „неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурзори“ и „овозможување на употреба на наркотични дроги“.

На ул„ЈНА“ во Струга, полициски службеници извршиле преглед на возило „опел“ со струшки регистарски ознаки, кое го управувал Б.Т., а сопатник, бил М.П.Б., при што забележале дека М.П.Д. фрлил едно пакување со марихуана, кое е пронајдено и одземено.