10/12/2025
Струга

Кривична пријава за јавен превоз без лиценца во Струга

ОВР Струга поднесе кривична пријава против правно лице со седиште во Струга, против управителот С.Т.(55) од Струга и против Н.Б.(53) од с.Вевчани поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „вршење јавен превоз без поседување лиценца“.

При контрола во патниот сообраќај, извршена на регионалниот пат Струга-Дебар, полициските службеници сопреле патничко возило „фолксваген голф“ со струшки регистарски таблички, управувано од Н.Б., при што е констатирано дека врши јавен такси превоз на патници без да поседува соодветна лиценца издадена од надлежен државен орган.

