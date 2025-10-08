08/10/2025
Македонија

Лишена од слобода сопругата на лекарот во кој вчера беше пукано во Куманово

На 07.10.2025 полициски службеници од СВР Куманово ја лишија од слобода А.А. (43) од Тетово, поради основи на сомнение дека е поврзана со обидот за убиство на нејзиниот сопруг З.Ш. (43) од село Слупчане, липковско. Исто така, во врска со настанот на службен разговор во СВР Куманово се повикани шест лица, а во домот на Б.С. (50) од Куманово по судска наредба, е извршен претрес.

По целосно документирање на случајот, против А.А ќе следува соодветна пријава, додека против Љ.Ф. (36) од Гостивар, кој се сомничи за обид за убиство и се уште е во бегство,  по консултација со Основното јавно обвинителство, исто така  ќе биде поднесена кривична пријава.

Поврзани записи (архива)

Првиот ден на Божик е неработен ден за граѓаните од католичка вероисповед во Република Северна Македонија

Со т.н. ноќен радар 192 санкции за брзо возење

Министерот Дураки учествува на 54-от состанок на Советот и Шестото собрание на ГЕФ