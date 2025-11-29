Лишени од слобода возачи во Охрид, Кичево, Гостивар, Тетово, Куманово, Крива Паланка, Македонска Камeница и Виница, затоа што управувале возила под дејство на алкохол, возачите во Гостивар и Куманово предизвикале и сообраќајни несреќи

На 29.11.2025 година во 00:40 часот, полициски службеници од СВР Охрид на ул. „Партизанска“ во Охрид го лишија од слобода И.Д.(41) од Охрид. При контрола на патниот сообраќај, полициски службеници запреле патничко возило „сузуки“ со охридски регистарски ознаки, кое го управувал И.Д., и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,67 промили алкохол во крвта.

На 29.11.2025 година во 00:14 часот, полициски службеници од СВР Охрид во кичевската населба „Горица“ го лишија од слобода Г.Р.(50) од Македонски Брод. При контрола на патниот сообраќај, полициски службеници запреле патничко возило „киа“, кое го управувал Г.Р., и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,68 промили алкохол во крвта.

На 28.11.2025 година во 21:45 часот, полициски службеници од СВР Тетово на улица ,,Мајор Чеде Филиповски” во Гостивар го лишија од слобода К.М.(49) од Гостивар. При преземање мерки по претходно случена сообраќајна несреќа, во која учествувал К.М. со патничко возило „форд“ со гостиварски регистарски ознаки, било констатирано дека К.М. е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,88 промили алкохол во крвта.

На 29.11.2025 година во 02:45 часот, полициски службеници од СВР Тетово на раскрсницата помеѓу ул. ,,Благоја Тоска” со ул. ,,Љубо Божиновски Пиш” во Тетово, го лишија од слобода Р.Р.(53) од Тетово. При контрола на патниот сообраќај, полициски службеници запреле патничко возило „нисан“ со тетовски регистарски ознаки, кое го управувал Р.Р., и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 2,34 промили алкохол во крвта.

На 29.11.2025 година во 01:15 часот, полициски службеници од СВР Куманово на улиците “Трета Македонска ударна бригада” и ”Бранко Богдански Гуцман” во Куманово го лишија од слобода И.З.(56) од Куманово. При преземање мерки по претходно случена сообраќајна несреќа, во која учествувал И.З. со патничко возило „форд“ со кумановски регистарски ознаки, било констатирано дека И.З. е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 2,14 промили алкохол во крвта.

На 29.11.2025 година во 03:25 часот, полициски службеници од СВР Куманово на ул. ,,Св. Јоаким Осоговски” во Крива Паланка, го лишија од слобода Л.Ц.(21) од Крива Паланка. При контрола на патниот сообраќај, полициски службеници запреле патничко возило „сеат“ со кривопаланечки регистарски ознаки, кое го управувал Л.Ц., и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,75 промили алкохол во крвта.

На 29.11.2025 година во 01:15 часот, полициски службеници од СВР Штип на ул. ,,28 Август” во Македонска Каменица, го лишија од слобода Д.В.(34) од Македонска Каменица. При контрола на патниот сообраќај, полициски службеници запреле патничко возило „форд“ со регистарски ознаки од Македонска Каменица, кое го управувал Д.В., и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 2,00 промили алкохол во крвта.

На 29.11.2025 година во 00:10 часот, полициски службеници од СВР Штип на ул. ,,Крушевска Република” во Виница, го лишија од слобода О.С.(43) од Виница. При контрола на патниот сообраќај, полициски службеници запреле патничко возило „опел“ со винички регистарски ознаки, кое го управувал О.С., и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 2,19 промили алкохол во крвта.

По целосно документирање на настаните, ќе бидат поднесени пријавиf по член 297-а од Кривичниот законик – „безобѕирно управување со моторно возило“.