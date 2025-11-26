Лишени од слобода криумчари од Египет и Сирија, пронајдени десет мигранти од Кина

На 25.11.2025 во 22:30 часот полициски службеници од Полициската станица за граничен премин и граничен надзор Богородица кај место викано „Касарна“ затекнале 10 лица–мигранти од Кина, како и А.М. (20) од Египет и Ј.Н.(22) од Сирија. Поради основано сомнение за сторено кривично дело „криумчарење мигранти“ по чл.418-б од КЗ, биле лишени од слобода А.М. (20) од Египет и Ј.Н.(22) од Сирија, додека мигрантите од Кина се пренесени во Прифатниот транзитен центар Винојуг-Гевгелија.