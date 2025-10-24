25/10/2025
Македонија

Лишено од слобода лице од скопско, претрес во дом и возило, пронајдени пиштоли и муниција

Денеска (24.10.2025) полициски службеници од Единицата за недозволена трговија во координација со полициски службеници од Единицата за интервентна полиција при СВР Скопје по претходна судска наредба извршија претрес во домот и други простории како и товарно возило “мерцедес” сопственост на Б.Х.(51) од с.Рашче,скопско при што биле пронајдени и одземени: 7 пиштоли, 14 рамки и 318 куршуми различен калибар. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна кривична пријава.

Поврзани записи (архива)

Заев и Бесими: Економијата е стабилна и ќе расте, со ребалансот ги поддржуваме капиталните инвестиции, а обезбедивме пензии, субвенции за земјоделците и поддршка за ранливите категории

220 казнети мотоциклисти, 89 санкции за возење под дејство на алкохол (ВИДЕО)

Арсовски: Нов случај на епидемија од непотизам – Пратеничката Шахпаска си ги вработила золвата и зетот