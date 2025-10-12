12/10/2025
Македонија

Лишен е од слобода крадец во Дебар, одземеното е пронајдено и вратено на сопственикот, следува соодветна пријава

На 11.10.2025 во 12:10 часот на плоштад „Скендербег“ во Дебар, полициски службеници од ОВР Дебар од слобода лишија 16 – годишник од село во општина Центар Жупа. Тој се сомничи дека претходно извршил „кражба“ во продажен објект во Дебар, при што одзел пари. Во присуство на неговата мајка, извршен е службен разговор со малолетникот, а парите се пронајдени и вратени на сопственикот на објектот.

По целосно документирање на настанот, ОВР Дебар против малолетникот ќе поднесе соодветна пријава.

Поврзани записи (архива)

МИОА Манчевски: Со иновативни решенија младите ќе не потсетат на депортацијата на македонските еврејски семејства

Македонска државна и црковна делегација преземаa Благодатен оган во Ерусалим за верниците и нашата православна црква

830 санкции за неносење маска