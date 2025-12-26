Лишен е од слобода кумановец на Граничен премин Табановце, во неговото возило се пронајдени стари монети

На 25.12.2025 во 20:18 часот на Граничен премин Табановце, на влез во државата, полициски службеници го лишија од слобода Ф.С.(39) од Куманово. при гранични проверки и контрола во возилото „фиат“ со швајцарски национални ознаки, кое го управувал, биле пронајдени и одземени 271 монети со различни големини и форми, кои потекнуваат од различни временски периоди.

Лицето е задржано во Полициска станица и за настанот е известен јавен обвинител.

По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава по член 266Б од Кривичниот законик – „внесување на противправно прибавени добра под привремена заштита, културно наследство и природни реткости“.