Лишен од слобода албански државјанин поради „криумчарење мигранти“, пронајдени седум лица од Египет и едно од Судан

На 24.11.2025 во 21:10 часот од страна на полициски службеници од Полициската станица за граничен надзор Сопот на автопатот „Пријателство“, во близина на с.Табановце, било сопрено патничко возило „мерцедес“ со албански национални ознаки, управувано од М.Ц. (30) од Р.Албанија, во кое што биле превезувани осум лица– мигранти, седуммина од Египет и едно лице од Судан.

Поради основано сомнение за сторено кривично дело „криумчарење мигранти“ по чл.418-б од КЗ, М.С. бил лишен од слобода и предаден на полициски службеници од СВР Куманово за понатамошна постапка, додека мигрантите се пренесени во Транзитен центар Табановце.