09/02/2026
Македонија

Лишен од слобода криумчар на мигранти во гевгелиско, пронајдени четири лица од Египет и еден од Судан

На 08.02.2026 полициски службеници од СВР Струмица-ОВР Гевгелија го лишија од слобода Б.С.(21) од Албанија. Околу 01:55 часот на излез од Гевгелија кон автопатот А1, полициските службеници запреле патничко возило „мерцедес“ со албански регистарски ознаки, управувано од Б.С. и при контрола било утврдено дека во возилото превезува пет лица мигранти, од кои четири од Египет и еден од Судан. По документирање на случајот, ќе биде поднсена соодветна пријава.

