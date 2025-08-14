Мицкоски од терен: Со забрзана динамика се гради автопатот Кичево – Охрид

Добар ден и од мене. Јас немам што да додадам на тоа што го кажа директорот и потпретседателот и министер за транспорт.

Би сакал само можеби да напоменам дека оние делови од оваа делница на автопатот Кичево – Охрид каде што има свлечишта се работат, при тоа се работат и проекти за стабилизирање на земјиштето бидејќи е тоа многу важно за да може целата траса да биде пуштена и завршена. Оние неколку километри кај селото Ботун, но и оние практично километри кои што го поврзуваат тунелот кај Врбљани со Кичево, практично од излезот на тунелот до Кичево, таму имаме 10тина , ваму имаме 5, 6.

Така што очекувам и тоа да се заврши, веќе од есен да се работи на стабилизација и на тоа земјиште, односно теренски работи, градежни работи со што целата секција практично од Кичево до Охрид ќе биде стабилизирана и безбедна за возење. Како што кажа и министерот патот беше предвиден без исклучоци, без стабилизирано земјиште, со многу свлечишта итн., но тоа паралелно се работи и динамиката е задоволителна.

Затоа ние денеска го правиме овој увид за да ги охрабриме компаниите кои што работат дека треба да се заврши за да бидеме автопатски поврзани, и овој автопат кој што се гради да биде конечно завршен после повеќе од една деценија.

Исто така сакам да напоменам дека со несмалена динамика се работи и на други три делници и автопати, тоа се Тетово-Гостивар, Гостивар- Букојчани и Прилеп- Битола.

И тоа би ги додал оние два повици, тендерски процедури на две други автопатски делници, а тоа се Букојчани- Кичево и Г.П.Блаце- Скопје.

Тие се во фаза на евалуација, поднесување на финансиски понуди и слично.

Така што навистина имаме една голема офанзива која што очекувам да резултира со конечно завршување и заокружување на автопатската инфраструктура во Македонија.

Уште еднаш да се заблагодарам на сите компании и работници кои што работат на оваа делница деноноќно и се трудиме што побргу да го завршиме тоа што е почнато пред повеќе од една деценија.

Да се заблагодарам на сите оние кои што го користат овој пат, на охриѓани, на стружани на сите кои што живеат тука за трпението, но мораме да го завршиме. Подобро вака, отколку да стои незавршено и да биде споменик на едно време.

Да се заблагодарам, се разбира и на градоначалникот на Охрид и на пратениците кои што доаѓаат од охридско- струшкиот регион, на директорот на Јавното претпријатие „Државни патишта“, на потпретседателот на Владата и министерот за транспорт за фокусот што го имаат секојдневен на овој проект.

И кога вака се ќе се заокружи можам да кажам дека имаме еден успешен проект кој конечно ќе биде завршен после повеќе од една деценија и сите ние ќе можеме да го користиме.