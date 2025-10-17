17/10/2025
Македонија

МОН и УЈП ќе ја унапредуваат финансиската едукација во основните и средните училишта

Министерството за образование и наука и Управата за јавни приходи потпишаа меморандум за спроведување на проект чија цел е унапредување на финансиската едукација и даночната писменост кај младите. Ќе бидат опфатени сите основни и средни училишта, затоа што, како што посочија потписниците на документот – министерката за образование и наука проф. д-р Весна Јаневска и директорката на УЈП, Елена Петрова е исклучително важно да создаваме генерации кои ќе го разбираат значењето на даноците, функционирањето на даночниот систем, улогата на УЈП и другите финансиски институции.

Едукацијата ќе се реализира на интересен и интерактивен начин – преку игри, симулации и креативни работилници, а стекнатото знаење ќе се проверува со даночен квиз, односно натпревар меѓу учениците. Активностите во училиштата започнуваат во декември и ќе се реализираат до крајот на учебната година.

Јаневска и Петрова очекуваат висока ефективност, а резултатите од проектот може да послужат како основа за надградување на наставните програми во иднина.

Поврзани записи (архива)

Пренос на моштите на свети Георгиј Кратовски

Македонското наследство помеѓу десетте најдобри Европски приказни

Заменик министерот за одбрана Беким Максути за одбрана на Денот за високи гости за вежбата Eagle VI