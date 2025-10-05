06/10/2025
Македонија

На Светскиот ден на учителите МОН започнува кампања за истакнување на нивната незаменлива улога во општеството и поголема почит од заедницата

Со старт на кампања за подигнување на јавната свест за суштинската важност на знаењето и незаменливата улога на наставниците во општеството, Министерството за образование и наука го одбележува 5 Октомври – Светскиот ден на учителите. Почетокот на кампањата насловена „Магијата е во знаењето“ беше означен со две тематски панел дискусии посветени на институционалниот пристап кон образованието, статусот на наставниците, нивните предизвици и потреби, како и начинот на кој општеството ги вреднува нивната посветеност и влијание.

Во присуство на 100тина претставници на академската и наставничката заедница, министерката за образование и наука проф. д-р Весна Јаневска, претставничката на УНИЦЕФ во Македонија, Лесли Милер, деканката на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје и претседателката на Сојузот на просветни работници на Македонија, Лидија Николовска-Георгиевска испратија порака дека токму наставниците се херои на нашето време. Тие не носат наметки, но секојдневно, со љубов, трпение и посветеност, ја создаваат вистинската магија – ја пренесуваат светлината на знаењето кон младите.

Честитајќи им го празникот празник на сите просветни работници, министерката Јаневска им порача дека се исклучително важни во обликувањето на иднината на нашите деца и на државата и токму затоа институциите заедно со партнерските организации се трудат да го подобрат нивниот општествен и економски статус и да го вратат дигнитетот на наставничката професија.

 „Да бидеш наставник не е само обична професија. Наставникот е човекот кому родителите му го доверуваат највредното што го имаат, за да му ја обликува иднината, односно да му пренесе знаења и вештини кои се применливи, во чекор со времето, со науката, технологијата и потребите на пазарот на труд. И токму тука почнува улогата на образовните политики кои треба да обезбедат подготвен, мотивиран наставник, со морален и интелектуален авторитет, кој ќе успее да ја стекне довербата на учениците, да ги интригира и да им овозможи да го реализираат полниот потенцијал“, рече Јаневска.

Посочи дека Владата ќе продолжи посветено да ја поддржува наставничката заедница и да отвора нови можности за нивен, но и за развој и напредок на македонскиот образовен систем.

 

„Ќе потсетам дека во изминатите 15 месеци, платите на наставниците во училиштата пораснаа за 12%, на универзитетските професори за 14%, овозможивме кариерен напредок во звања советник и ментор и на наставниците и на стручните соработници. Спроведовме бројни обуки за професионална надградба и значително ги подобривме условите за работа со вложени над 67 милиони евра во унапредување на образовната инфраструктура“, потенцираше министерката, додавајќи дека ова се политики кои носат просперитет и подобри времиња за наставниците во Македонија и ќе продолжат да се имплементираат и надградуваат.

Во рамки на првиот настан од кампањата „Магијата е во знаењето“, Министерството за образование и наука и Сојузот на просветните работници на Македонија ги доделија и признанијата „Просветен работник на годината“ за учебната 2024/2025 година, кои, како што беше истакнато, претставуваат чин на јавно признание, но и симбол на поширока заложба за градење општество кое активно ја поддржува и вреднува улогата на воспитувачите, наставниците и стручните соработници.

 Признанијата ги добија Елеонора Костоска Јованоска – воспитувач во ЈОУДГ  „Наша Иднина“ во Прилеп, Фросина Ангелова – педагог во ЈОУДГ „Мајски цвет“ во Скопје, Сузана Ќелешоска – наставник по одделенска настава во  ОУ „Мурат Лабуништи с. Лабуништа во  Струга; Наташа Тодоровска – наставник по одделенска настава во  ОУ „Ѓорѓи Сугарев во Битола, Маја Митевска Поцева – наставник по одделенска настава во ОУ „Браќа Миладиновци“ во Пробиштип,  Павлинка Вељаноска – наставник по музичко образование во ОУ „Гоце Делчев“ во Неготино, Милица Патраклиева –  наставник по географија во ОУ„Лазо Трповски во СкопјеАница Б. Златевска – психолог  во ОУ „Коле Канински“ во Битола и Јасмина Денковска  наставник по информатика во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ во Куманово.

Освен пораките што преку медиумите и социјалните мрежи ќе се споделуваат за важноста на наставниците и на знаењето кое го пренесуваат, во рамки на кампањата ќе се реализираат и повеќе стручни собири, панел дискусии и работилници низ кои МОН ќе допре до секој ученик, родител и наставник, а сите заедно ќе го вратиме сјајот и достоинството на најважната професија.

