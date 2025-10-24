25/10/2025
Македонија

Нестабилно време со обилни врнежи и пад на температурите

Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса во недела најпрвин во западните, а во текот на ноќта и во понеделник претпадне насекаде, ќе има врнежи од дожд кои повремено ќе бидат пообилни и поројни со услови за појава на грмежи. Поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен пороен дожд (над 30 l/m²) и засилен ветер се очекуваат во текот на ноќта, особено во западните делови од земјата. Од вторник температурите ќе бидат во опаѓање.

Поврзани записи (архива)

Почна со работа владиниот кол центар за компаниите и граѓаните

Започнува со изведба ИПА 2 проектот – Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадните води во Скопје

Кривична пријава за „злоупотреба на службена положба и овластување“