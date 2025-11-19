20/11/2025
Македонија

Нестабилно време со обилни дождови, засилен ветер и пад на температурите од недела

Под влијание на циклонска активност ќе продолжи периодот на променливо облачно време со локални врнежи од дожд.

Во петок и во деновите од викендот повторно се очекуваат пообилни врнежи од дожд (над 30 l/m² за 24 часа), локално во форма на невреме со засилен ветер и услови за појава на грмежи.

Од недела утринските и дневните температури значително ќе опаднат, а на повисоките планини врнежите од дожд ќе преминат во врнежи од слаб снег.

