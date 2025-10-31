Од 1 ноември започнува аплицирањето за студентски стипендии во академската 2025-2026 година

Министерството за образование и наука ги известува сите студенти дека од 1 ноември започнува аплицирањето за студентски стипендии, за вкупно четири категории и ќе трае до 15 ноември.

линк Конкурсот е објавен на следниот

линк За првпат оваа година Министерството распиша и Конкурс за доделување 15 стипендии за студенти кои се запишани во прва година на студиски програми по македонски јазик за студиската 2025/2026 година, за кој пријавувањето исто така ќе се одвива од 1 до 15 ноември 2025 година. Конкурсот е објавен на следниот