Од 1 октомври започнува аплицирањето за ученички стипендии во учебната 2025-2026 година

Министерството за образование и наука ги известува сите средношколци дека oд 1 октомври започнува аплицирањето за ученички стипендии, за вкупно девет категории и ќе трае до 15 октомври.

Конкурсот за доделување стипендии за ученици во ДСУ „Спортска академија“ и Конкурсот за доделување на стипендии на редовни ученици запишани во ДСУ „Математичко-информатичка гимназија“ ќе бидат отворени за аплицирање од 3 до 20 октомври.