04/12/2025
Охрид

Охриѓанец пријавен за нелегален јавен превоз со импровизирано „воз“ возило

СВР Охрид поднесе кривична пријава против С.Ј.(68) од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „вршење на јавен превоз без поседување лиценца“.

На 20.08.2025 во Охрид, полициски службеници го затекнале внукот на пријавениот, кој по дозвола и насоки дадени од пријавениот, со импровизирано превозно средство „воз“ вршел јавен превоз без да поседува лиценца за вршење на јавен превоз и без документација за возилото.

Поврзани записи (архива)

Промоција на книгата „За Македонистиката отворено“

Одбележувањето на јубилејот -1000 години од формирањето на охридската Архиепископија ќе се одржи на 27 мај во црквата „Св.Софија“

Честитка од градоначалникот Георгиески до српската заедница по повод празникот Свети Сава