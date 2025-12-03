Охриѓанец пријавен за нелегален јавен превоз со импровизирано „воз“ возило

СВР Охрид поднесе кривична пријава против С.Ј.(68) од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „вршење на јавен превоз без поседување лиценца“.

На 20.08.2025 во Охрид, полициски службеници го затекнале внукот на пријавениот, кој по дозвола и насоки дадени од пријавениот, со импровизирано превозно средство „воз“ вршел јавен превоз без да поседува лиценца за вршење на јавен превоз и без документација за возилото.