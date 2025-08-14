Полициски хеликоптер исфрли повеќе од 50 тони вода врз пожари на критични локации

Денеска (14.08.2025) со брза и ефикасна интервенција на хеликоптер на македонската полиција, заедно со екипите на терен беше спречено ширењето на пожарот кон блиските објекти на подрачје на Јасен и Јегуновце, со што беше избегната поголема материјална штета и опасност по жителите.

Продолжуваат активностите на полициските хеликоптери и во наредните денови, се до целосно гасење на пожарите на територијата на целата држава.