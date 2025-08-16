16/08/2025
Македонија

Полицијата ја спаси жената што се фрли во водите на реката Вардар

Денеска (16.08.2025) околу  14 часот во СВР Скопје е пријавено дека во реката Вардар во Скопје, под мостот на ул. “Војвода Васил Чакаларов” има женско лице.

Од страна на полициски службеници од ПС Карпош веднаш е постапено по пријавата и по пристигнување на местото на настанот, било утврдено дека лицето дава знаци на живот и од страна на полициските службеници жената е извадена од реката, по што со Итна медицинска помош е пренесена во Ургентен центар при комплекс клиники “Мајка Тереза” во Скопје за укажување на помош.

Поврзани записи (архива)

МЖСПП: Стапуваат на сила препораките и мерките за надминат праг на алармирање на суспендирани честички ПМ 10 во Скопје

Владата на Република Македонија денеска ја одржа својата редовна 55-та седница

Доделени 65 договори за користење на дивечот во ловиштата