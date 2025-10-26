Претрес во Битола, пронајдена дрога, лишено од слобода едно лице

На 25.10.2025 во 11:20 часот во Битола, полициски службеници од СВР Битола извршија претрес во дом и простории, кои ги користела М.В.(33) од Битола. При претресот, извршен по судска наредба од Основен суд Битола, пронајдени се марихуана, дигитални ваги, метална дробилка и други предмети со остатоци од кокаин, бела материја, како и други предмети кои потекнуваат од кривично дело. М.В. е лишена од слобода и против неа е поднесена кривична пријава по чл.215 од КЗ.