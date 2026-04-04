Приведен охриѓанец на патот Охрид – Струга, пронајдена дрога и пари

На 03.04.2026 во 16:35 часот на магистралниот пат Охрид–Струга, на место викано „Распаќе“, полициски службеници од ОКП-Отсекот за недозволена трговија со дрога и оружје при СВР Охрид го лишија од слобода В.Ќ.(36) од Охрид. При преземени мерки, полициските службеници извршиле преглед над патничко возило „фолксваген голф“ со охридски регистарски ознаки, при што биле пронајдени и одземени бела грутчеста материја, пари и мобилен телефон. Додека, при извршен претрес во помошен објект, кој го користел пријавениот била пронајдена и одземена бела прашкаста материја. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава.