18/11/2025
Македонија

Променливо време со поројни врнежи и нагло заладување од недела

Под влијание на циклонска активност ќе продолжи периодот на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Утре во попладневните часови и во четврток врнежите ќе бидат со послаб интензитет.

Во петок и во деновите од викендот повторно се очекуваат пообилни врнежи од дожд (над 30 l/m² за 24 часа), локално во форма на невреме со засилен ветер и услови за појава на грмежи.

Од недела утринските и дневните температури значително ќе опаднат.

Поврзани записи (архива)

„Повик за одбрана на демократијата“ во услови на пандемијата со КОВИД-19

129 години од смртта на Григор Прличев

Отворен меѓународниот Фис ролер ски куп „Тоше Проески“ во Крушево