Променливо облачно и потопло време, со засилен ветер од среда

До средината на следната седмица ќе се задржи променливо облачно и потопло време, а потоа дневната температура ќе опадне за неколку степени. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.

Во среда ќе има услови за слаби локални врнежи од дожд, а од попладневните часови и во четврток ќе дува засилен, а долж Повардарието и во источните делови повремено силен ветер кој наместа ќе надминува 50 km/h.

Во петок ветерот ќе го смени правецот во југоисточен.