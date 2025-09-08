09/09/2025
Македонија

Пронајден хашиш кај државјанин на Италија на паркинг на Средно Водно, одреден му е притвор

На 07.09.2025 околу 21:00 часот на паркинг простор на Средно Водно од страна на полициски службеници од Единицата за интервентна полиција при СВР Скопје од слобода е лишен Л.Т.(27) од Р.Италија. При извршен преглед кај него е пронајден хашиш. 

Од страна на Единицата за недозволена трговија при СВР Скопје против Л.Т. е поднесена  кривична пријава по итна постапка до надлежен обвинител, а од страна на судија на претходна постапка му е одредена мерка 30 дневен притвор во КПУ Скопје.

