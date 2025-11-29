Спречен канал на илегално внесување на ловечка муниција на Граничен премин Стар Дојран, лишени од слобода три лица

На 28.11.2025 година на Граничен премин Стар Дојран лишени од слобода се три лица поради основано сомнение за сторено кривично дело по член 396 од Кривичниот законик – „недозволено изработување, држење и тргување со оружје и експлозивни материи”. Од страна на полициски службеници од Регионалниот центар за гранични работи Југ, Граничен премин Стар Дојран во координација со царински службеници и полициски службеници од Фронтекс, во три одделни случаи при извршена гранична контрола за влез во РСМ, кај три лица грчки државјани пронајдени и одземени се околу 200 патрони непријавена ловна муниција.

Во првиот случај околу 10:20 часот, при контрола во патничко моторно возило „дајхатсу териос“ со грчки национални ознаки управуванo од Х.С.(38), пронајдени се над 130 патрони (ловечка муниција) кои биле сокриени на повеќе места во возилото. Исто така, околу 11:20 часот во патничко моторно возило “хонда” со грчки национални ознаки управуванo од K.K.(76) пронајдени се 24 патрони (ловечка муниција). Во последниот случај околу 16:30 часот во патничко моторно возило “сузуки витара” управуванo од Т.P(62), пронајдени се над 40 патрони (ловечка муниција).