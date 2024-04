Стипендија за студенти од Република Северна Македонија на универзитетите и институтите во Индија и Стипендија за летна школа по словачки јазик и култура

Амбасадата на Република Словачка во Скопје известува за нов повик за доделување на една стипендија на кандидат од Р.С. Македонија за учество на 60-та Летна школа по словачки јазик и култура (Studia Academica Slovaca), што ќе се одржи во периодот од 28 јули до 17 август 2024 година, со физичко присуство на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Коменски“ во Братислава (Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava) и од 29 јули до 09 август 2024 година со виртуелно присуство.

Повеќе информации можат да се најдат на веб страниците:

https://fphil.uniba.sk/sas

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/sas/Publikacie/Brozurka_SAS.pdf

https://fphil.uniba.sk/en/departments-and-research-centres/studia-academica-slovaca/ https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/letna-skola-sas-2024/

Кандидатите својата апликација заедно со мотивациското писмо треба да ја испратат електронски на e-mail адресата на Амбасадата на Словачката Република: emb.skopje@mzv.sk најдоцна до 7.5.2024 година.