Стружанец пријавен за нелиценциран јавен превоз на патници

ОВР Струга поднесе кривична пријава против З.М.(49) од струшкото село Радолишта, со привремено живеалиште во Охрид, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „вршење јавен превоз без поседување лиценца“. При контрола извршена на улица „Партизанска“ во Струга, полициските службеници од ОВР Струга констатирале дека патничко возило „фолксваген туран“ врши превоз на патници без да поседува соодветна лиценца, издадена од надлежен државен орган.