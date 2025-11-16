Судир меѓу автомобил и мопед кај Лескоец, едно лице тешко повредено

На 15.11.2025 во 15:10 часот во СВР Охрид е пријавено дека на магистралниот пат Охрид-Ресен, кај охридското село Лескоец, патничко возило „фолксваген поло“ со охридски регистарски таблички, кое го управувала Н.А.(54) од истото село, удрила во мопед кој го управувала В.М.(53) од Охрид.

Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила В.М., констатирани во болницата „Св. Еразмо“ во Охрид. Увид на местото на незгодата извршила екипа од СВР Охрид.