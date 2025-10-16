Уште една измама со лажна сообраќајка, измамена 82-годишна скопјанка за сума од 4.000 евра

На 15.10.2025 во 19:10 часот во СВР Скопје, 82-годишна жена од Скопје пријави дека била измамена од едно лице за сума од 4.000 евра. Според пријавеното, лицето ја контактирало телефонски, се претставило како полициски службеник и ѝ кажало дека нејзината ќерка предизвикала сообраќајна несреќа со смртни последици и дека е потребно да плати за да не одговара кривично.

Како што е пријавено, таа ги оставила парите на договореното место, а откако се слушнала со нејзината ќерка сфатила дека е измамена. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.