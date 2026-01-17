Фатен бегалец од Затвор Идризово и вратен во затворот

На 17.01.2026 во 04:00 часот во Скопје, на подрачјето на Центар, полициски службеници од СВР Скопје го лишија од слобода Ј.П.(43) од Скопје, по претходна пријава дека на 16.01.2026 околу 21:50 часот во угостителски објект на подрачјето на Центар одзел мобилен телефон од 23-годишна девојка од Скопје.

При тоа е утврдено и дека Ј.П. се бара по наредба од Основен кривичен суд, поради бегство од Казнено поправна установа Затвор Идризово. Телефонот е вратен на оштетената, а Ј.П. е вратен во Затвор Идризово и против него ќе биде поднесен соодветен поднесок.