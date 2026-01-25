25/01/2026
Македонија

Циклон носи дожд со над 30 л/м² и снег на планините

Под влијание на циклонска активност во текот на ноќта и утре ќе има врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни (над 30л/м2) проследени со ретки грмежи.

На планините врнежите ќе бидат од снег. Во вторник претпладне сеуште во источните делови ќе има слаби врнежи од дожд во пониските и дожд и снег на повисоките места и на планините. Попладне времето ќе се стабилизира, а во среда кон крајот на денот и во четврток, повторно ќе има локални врнежи од дожд, а на планините од снег.

