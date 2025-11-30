Јаневска: сојузништвото меѓу наставниците, родителите и заедницата е клучно за развој на просперитетни генерации со емпатија и критичко размислување

Наставниците се вистински магионичари – не само во однос на знаењето што го пренесуваат, туку и во обликувањето на карактерот и развојот на децата во целина. Тие ги поттикнуваат да размислуваат храбро, да се водат од вредности и да се подготвуваат за свет полн со предизвици. Но, за да успеат неопходна е поддршка и соработка со семејствата и заедницата. Ова беше истакнато на денешната панел – дискусија „Магијата на создавање храбри, мислечки и сочувствителни личности“ во рамки на националната кампања „Магијата е во знаењето“ на Министерството за образование и наука, која се одржа во Струмица.

Наставници, родители и стручни лица разменуваа идеи, добри практики и искуства за тоа како од најмала возраст да се создадат услови за поттикнување на детскиот развој во целина.

Во првиот дел од панел-дискусијата учествуваа министерката за образование и наука проф. д-р Весна Јаневска, Ана Витанова – Рингачева, вонреден професор на катедрата за македонски јазик и литература на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ од Штип и Стојне Митева, психолог и гешталт терапевт при ООУ „Маршал Тито“ од струмичко Муртино.

Министерката Јаневска посочи дека токму наставниците имаат клучно влијание во развојот на децата и порача дека нивната улога е да го поттикнат потенцијалот и да им помогнат на младите да станат храбри, мислечки и сочувствителни личности.

„Кога наставникот ќе му даде на детето простор да се изрази, да прашува и да истражува, тогаш се случува вистинската магија, тогаш растеме генерации кои веруваат во себе и во моќта на знаењето“, истакна министерката.

Во вториот дел на панелот свои искуства и мислења споделија Трајче Бјадов, наставник по македонски јазик при ООУ „Герас Цунев“ – Просениково, Струмица, Архелос Туранов, директор при ДСУ РЦСОО „Никола Карев“ од Струмица и Мери Доневска Костуранова, родител и претседател на Совет на родители при струмичкото СОУ „Јане Сандански“. Сите беа согласни дека развојот на критичко размислување, храброст и сочувствителност од најмала возраст се клучни во градењето на личноста и истакнаа дека тие не се создаваат преку едно предавање, туку преку секојдневна, внимателна поддршка од наставниците и родителите.

Денешниот панел потврди дека кога знаењето и посветеноста на наставниците се комбинираат со поддршка од заедницата и родителите, се создава силна основа за иднината, односно за генерации кои се самоуверени, со способност за критичко размислување и емпатични.

Панелот се реализираше во рамки на националната кампања „Магијата е во знаењето“, посветена на препознавање и поддршка на наставничката професија како движечка сила на општествениот напредок.