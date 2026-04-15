100 нови возила за „Пошта“

Поштата на Северна Македонија доби значајна донација од Владата – 100 нови транспортни возила, од кои 90 пикап автомобили и 10 комбиња. Средствата се обезбедени преку Министерството за транспорт, со цел да се подобри секојдневното функционирање и да се овозможат поквалитетни услуги за граѓаните.

Недостигот на транспортни средства досега претставуваше една од најголемите пречки во работата на институцијата. Со оваа набавка се очекува значително олеснување и забрзување на поштенските услуги, како и подобрување на инфраструктурата.

Раководството на Пошта најавува дека модернизацијата нема да застане тука – планирани се капитални инвестиции во инфраструктурата, обновување на кадарот и подобрување на условите за работа. Целта е институцијата, која долго време беше запоставена, повторно да стане атрактивна и функционална за граѓаните.

Ова претставува прва ваква поголема поддршка од Владата во последната деценија, што се оценува како значаен чекор кон враќање на довербата и интересот за поштенските услуги.