23 мај – Национален ден на Власите

Денес, 23 мај, се одбележува Националниот ден на Власите во Република Северна Македонија.

Празникот е воспоставен во чест на султанскиот декрет од 1905 година со кој Власите беа признаени како посебен народ во рамките на Отоманската Империја.

Со одлука на Собранието од 2007 година, овој ден е прогласен за државен празник за припадниците на влашката заедница и претставува неработен ден за нив. По повод празникот, денес се организираат свечени чествувања во Скопје, Битола и други градови, културно-уметнички настапи со песни, ора и традиционални обичаи, како и средби на претставници на заедницата со државниот врв.

Националниот ден на Власите е симбол на зачувување на влашкиот јазик, афирмација на културното наследство и потврда на придонесот на Власите во државотворниот процес и општествениот развој.