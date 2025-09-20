37-ми „Охридски староградски средби“

Заменик градоначалникот, Ана Крстеска, присуствуваше на отворањето на културната манифестација „Охридски староградски средби“ што вчеравечер се одржа во ЦК „Григор Прличев“. Во своето поздравно обраќање, Крстеска истакна:

– Ценети организатори на Охридските староградски средби, почитувачи на убавата музика и градскиот мелеос, дами и господа. Дозволете да го изразам моето задоволство што Охрид по 37 пат е домаќин на овој значачаен културен настан. Преку него патуваме низ времето кога младите охриѓаники и возрасни госпоѓи уживале во серенадите кои под прозорец ги пееле познати музиканти поддржани од нивните сакани. За миг застануваме пред портите на куќата од Робевци и Уранија, шетаме по тесните сокачиња на Варош и не остануваме рамнодушни пред раскошот на охридските моми кои буделе восхит кај минувачите на градското корзо. Чекориме низ времето по холот во хотел „Палас„ или низ некогашните хотели на ПТТ и „Парк“….Охридските Строградски Средби се можеби најпрепознатливиот и највпечатливиот културен белег на нашиот народ, кој низ песната ги изразувал своите радости, тага, мечти и тешкотии. Вечерва 120 те учесници од 7 културно уметнички друштва од Охрид, Прилеп, Кичево, Скопје, Струга, Штип и Дебрца со својот настап ќе го потврдат непресушниот талент на македонскиот народ низ различни културни форми да се самопотврдува и да биде препознатлив на светската културна мапа. Охридските Староградски Средби се можеби најзначајната алка во културниот гердан на градов зошто преку нив се изразува нашиот талент и уметничко битисување препознатливо и за другите култури и народи. Дозволете ми во името на Општина Охрид да ви посакам пријатна и распеана вечер, а тебе драга публико ти посакувам да понесеш позитивни впечатоци и до в година да бидеш уште побројна- рече Крстеска.

„Охридските староградски средби“ се одржуваат по 37 пат во организација на ЦК „Григор Прличев“. Годинава настапија ГМХ „Вокс Лихнидос“- Охрид, „Вокален Октет“ – Прилеп, КУД „Распеани кичевчани“- Кичево, ансамбл „Вања Лазарова“-Скопје, ВИА „Распеани стружани“ – Струга, ЗГ „Градски хор Штип“- Штип и КУД „Далги“ при ЗП Охрид и Дебрца.