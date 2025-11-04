Градот Охрид повторно ќе биде домаќин на вистински спортски спектакл – турнирот во баскет 3×3 „Охрид 2025“, кој ќе се одржи од 6 до 8 декември во спортската сала „Билјанини Извори“.

Настанот е во организација на JP Biljanini Izvori Ohrid и KK.Kolibri-Ohrid, со поддршка од Општина Охрид.

Главната цел на турнирот е да се промовира баскетот како динамичен, модерен и урбан спорт, кој ги поврзува генерациите и создава заедништво преку играта и фер-плеј натпреварувањето.

Право на учество имаат сите играчи постари од 18 години.

Бројот на тимови е ограничен на 20, затоа пријавете се навреме!

Пријавување: од 4 до 15 ноември 2025 година (или до исполнување на бројот на екипи).

Место: дирекцијата на ЈП „Билјанини Извори“, секој работен ден од 10:00 до 14:00 часот.

Котизација: 4000 денари по екипа (уплата до 1 декември на жиро сметка на ЈП „Билјанини Извори“).

За повеќе информации поврзани со претстојниот турнир во баскет 3×3 Охрид 2025, сите заинтересирани да се обратат на следниот телефонски број: 078/260-987.

Средствата од котизацијата ќе бидат насочени директно во наградниот фонд.

За време на одржување на турнирот предвидено е и организирање на специјален и ревијален програмски дел за најмладите баскеташи:

Специјален дел:

Натпревар во тројки (3 Point Contest)

Натпревар во забивање (Dunk Contest)

Ревијален дел за најмладите баскеташи:

Категорија 1: родени 2014 и помлади

Категорија 2: родени 2012 и помлади

Категорија 3: родени 2010 и помлади

Три дена исполнети со спорт, адреналин и забава, Охрид повторно ќе биде центар на урбаниот баскет и позитивната енергија!

Ве очекуваме на 3×3 БАСКЕТ ТУРНИР – ОХРИД 2025!

#јпбилјаниниизвори #ккколибри #општинаохрид #Ohrid3x3 #Basketball #Ohrid2025 #SportSpirit