5 години Национален Сојуз за Планинско Спасување

На денешен ден, 26 октомври 2020 година, во Охрид беше основан Националниот Сојуз за Планинско Спасување (НСПС). Во време на големата ковид пандемија, во комплексни околности и со бројни ограничувања, претставниците на седум организации со повеќе од 25 години искуство во развојот на планинското спасување на локално и регионално ниво се обединија со една цел — создавање на единствена национална служба за планинско спасување во Македонија, која ќе делува во согласност со меѓународните стандарди и препораките на ICAR (International Commission for Alpine Rescue).

Богатото искуство на основачите, изградено преку алпинистичките вештини, инструкторската работа, како и долгогодишното искуство во управување со донаторски проекти, заедно со членството на здружението АСКЛЕПИЈ во ICAR од 2016 година, беа јасни показатели дека патот кој го започнавме можеби ќе биде долг и предизвикувачки, но е единствениот исправен пат ако навистина сакаме да изградиме ефикасна служба за спасување на човечки животи, која ќе биде во служба на граѓаните и посетителите на нашата прекрасна планинска земја.

Во 2022 година, кон Сојузот се приклучија уште пет организации од различни делови на државата, со што бројот на членки се зголеми на 12 организации, кои обединуваат повеќе од 250 активни волонтери. Денес, присутни сме во Скопје, Тетово, Маврово, Велес, Струмица, Штип, Кочани, Охрид и Вевчани — таму каде што најчесто започнуваат и завршуваат нашите најголеми предизвици.

Со преносот на членството во ICAR од здружението АСКЛЕПИЈ во 2023 година, НСПС се стекна со највисоката А-категорија членство, како национална организација која ги покрива сите сегменти на планинското спасување во согласност со организациската поставеност и комисиите на ICAR.

Во изминатите пет години, реализиравме бројни мултилатерални и билатерални средби со спасителните служби од регионот, разменивме искуства и најдобри практики во оперативното делување, а беше потпишан и договор за регионална соработка меѓу службите од Македонија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора.

Освен на меѓународно ниво, особено сме горди и на соработките што ги градиме дома

Со потпишувањето на договорот за стратешко партнерство со Македонска алпинистичка федерација и Македонска асоцијација на интернационални водичи во планина – МАИВП, поставивме цврста основа за заеднички развој, унапредување и промоција на безбедноста во планинските спортови и туризмот.

Како симболичен и мошне вреден подарок за нашата петгодишнина, пред само неколку дена беше потпишан договор за грант финансиран од Европската Унија, преку ИПА III програмата за прекугранична соработка МК-АЛ.

Во проектот со наслов „Волонтерите во акција за безбедност на луѓето и заштита на природата“, НСПС учествува како партнер заедно со Црвен крст Охрид и Национален парк Галичица од македонска страна, и со Федерацијата за планинарство и Општина Пеќин од албанска страна.

Главната цел на проектот е јакнење на кадровиот и материјално-техничкиот капацитет на волонтерските организации за одговор во комплексни ситуации за спасување. Со неговата реализација, во наредните две години, делумно ќе се надомести недостатокот од институционална поддршка и ќе се обезбеди современа опрема која ќе им овозможи на нашите волонтери безбедно и ефикасно изведување на спасувачки операции во согласност со највисоките стандарди.

По повод пет години од нашето основање, споделуваме видео кое најдобро ја доловува суштината на нашата мисија – континуирана едукација и надградба на нашите волонтери, нашата најголема вредност, сила и гордост.

Благодарност до сите членови, партнери и поддржувачи што веруваат во нашата работа и ја споделуваат нашата посветеност.

Продолжуваме со истата цел и енергија – во служба на луѓето и спасувањето на човечки животи!